La plus forte rafale provoquée par la tempête Ciara jusqu'ici en Belgique a atteint 120 km/h (33,4m/sec).

Elle a été enregistrée dimanche vers 21h20 à Blankenberge, assure le météorologue David Dehenauw. Il ne s'agit néanmoins pas d'un record, lequel reste inscrit à la date du 25 janvier 1990 avec une rafale de 168 km/h enregistrée à Beauvechain.

La rafale de Blankenberge est la plus forte selon les données dont dispose l'IRM pour le moment. "On s'attend à ce que d'autres résultats du même ordre soient encore collectés", poursuit M. Dehenauw.

Alerte jaune maintenue jusqu'à lundi soir

La Belgique restera en alerte jaune jusqu'à lundi soir 23h00 en raison des vents forts causés par la tempête Ciara, annonce l'IRM qui prévoit des rafales pouvant aller jusqu'à 90 ou 100 km/h.

Pour ce qui est de la pluie, les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg seront encore en alerte jaune jusqu'en soirée (20h00) également puisque l'IRM s'attend à la chute de 25 à localement 40 l/m² de précipitations en 24 heures de temps au sud du sillon Sambre et Meuse.

On s'attend aussi à de fortes marées au littoral: alerte jaune maintenue jusqu'à 20h00.

