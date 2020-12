Elke Van den Brandt (Groen), la ministre bruxelloise de la Mobilité, a fait le point sur la taxation kilométrique à Bruxelles sur les ondes de La Première ce mercredi matin.

Le projet de taxation kilométrique intelligente à Bruxelles suscite une vive polémique. Elke Van den Brandt (Groen), la ministre bruxelloise de la Mobilité a fait le point sur ce dossier épineux au micro de La Permière ce mercredi matin. "Le but est de diminuer les embouteillages. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. C'est une proposition et on est ouverts à d'autres propositions ", a-t-elle déclaré.

Elke Van den Brandt est également revenue sur la limitation à 30 km/heure des routes bruxelloises à partir du 1er janvier 2021 sauf sur les axes structurants. "Ce sera indiqué avec des panneaux. L'idée est qu'on roule moins vite, surtout pour la sécurité routière. L'idée c'est de sauver des vies et d'augmenter la qualité de vie en ville ", assure-t-elle.

La ministre a aussi informé que 60 radars supplémentaires seront mis en place, en précisant : "Le but n'est pas d'avoir plus d'argent mais que chacun respecte les règles."

