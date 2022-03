Strépy-Bracquegnies: le conducteur inculpé d'homicide involontaire

Deux jours après le drame ayant fait six morts et une dizaine de blessés à Strépy-Bracquegnies (Hainaut), les deux occupants de la voiture ayant foncé dans la foule ont été inculpés, non pas de meurtre, comme les faits avaient été qualifiés dans un premier temps, mais pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, rapporte la RTBF mardi.

