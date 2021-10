Le dimanche 10 octobre, la Coalition pour le climat organise une grande marche pour le climat.

La SNCB mettra en place des trains supplémentaires au départ et à destination de Bruxelles pour compenser l'affluence à la marche pour le climat prévue à Bruxelles le dimanche 10 octobre. La Stib, la société de transport public bruxelloise, a annoncé précédemment que son réseau sera gratuit le 10 octobre entre 12 et 19 heures. Les portes d'entrée du métro seront temporairement ouvertes et les valideurs seront mis en mode inactif pendant un certain temps.

Marche de protestation

Le dimanche 10 octobre, la Coalition pour le climat organise une grande marche pour le climat sous le slogan "Back to the Climate". À la veille du sommet européen et du sommet international de Glasgow, l'organisation espère donner un signal clair avec la marche de protestation. Les participants se rassembleront à la Gare du Nord à 13h00. Ils partiront ensuite vers le parc du Cinquantenaire, où l'action doit s'achever vers 18h00.

