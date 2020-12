La stabilisation du nombre d'infections et d'hospitalisations constatée ces derniers jours se poursuit. Mais certaines provinces sont davantage concernées, tandis que d'autres présentent toujours des chiffres plutôt encourageants.

La stabilisation du nombre d'infections et d'hospitalisations se poursuit. Ces deux facteurs sont bloqués à un niveau deux à trois fois plus élevé que les seuils de 800 infections et 75 admissions par jour. "Ce n'est pas un phénomène purement belge. On le constate aussi dans différents pays européens, où les courbes s'aplatissent aussi ou éventuellement augmentent légèrement", indique le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

La tendance des nouveaux cas sur 7 jours est toujours en baisse, mais la diminution est modeste (environ 7%). Les enfants (0-9 ans) et les adolescents (10-19 ans) ont respectivement une augmentation du nombre de cas positifs de 33% et de 11%. "Ils constituent ensemble 14% du total des contaminations, ce qui est du même ordre de grandeur que les tranches d'âges plus élevées." Chez les plus de 80 ans, cela représente environ 15% du total des contaminations. Dans un groupe particulièrement atteint, les plus de 90 ans, la diminution des contaminations est "pratiquement devenue négligeable."

Au niveau national, on a encore une baisse légère. Mais certaines provinces présentent une augmentation : 10% en Flandre-Occidentale, 3% dans les provinces d'Anvers, du Brabant Flamand et de Luxembourg. "On n'a pas d'explication extrêmement claire, pas d'explication unique. Cette augmentation se passe dans différentes provinces, dans différentes parties du pays, dans toutes les tranches d'âge." D'autres provinces présentent encore une nette diminution, comme Namur et Liège, ou encore le Hainaut et le Limbourg. La région bruxelloise connait aussi encore une baisse de 19%. En nombre de cas absolus, ce sont actuellement trois provinces flamandes qui sont en tête : 335 cas par jour à Anvers, 327 cas en Flandre-Orientale et 288 cas Flandre-Occidentale.

Les hospitalisations semblent aussi stagner. Sur les derniers jours, cela ne diminue plus, essentiellement en Wallonie et en Flandre, alors qu'à Bruxelles on a toujours une diminution du nombre d'hospitalisations. Les décès poursuivent quant à eux leur tendance à la baisse. On déplore toujours 102 décès en moyenne par jour.

Après la réouverture des écoles, la mobilité générale des Belges en dehors de leur commune a augmenté. Mais on connait désormais une nouvelle augmentation avec la réouverture des commerces non essentiels. Partout dans le monde, "on a toujours pu corréler la mobilité avec le risque de transmission", précise Van Laethem. "On tient à insister sur l'importance de faire du shopping dans sa région, pas trop loin, de faire du télétravail au maximum et d'éviter au maximum les contacts, qui sont à la base des transmissions."

