Le Centre national de crise organisera à nouveau un point de presse trois fois par semaine pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Belgique. Dorénavant, des chiffres sur la recherche des contacts seront également fournis. Le premier briefing aura lieu ce midi.

Alors que les cas de contamination par le nouveau coronavirus augmentent, le Comité de concertation, qui réunit les gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions, a demandé dimanche à ce que les points presse relatifs à la situation épidémiologique reprennent de sorte à informer la population de son évolution. .

Les conférences de presse visant à informer la population auront lieu les lundi, mercredi et vendredi. Désormais, la responsable de la task force corona en Flandre, Karin Moykens, sera également régulièrement présente avec des informations actualisées sur la recherche des contacts, selon M. Stevens.

Selon Sciensano, ces points de presse ont été réintroduits à la demande ce dimanche du Comité consultatif, afin "que la population puisse mieux comprendre l'évolution des chiffres épidémiologiques". Il pourra être suivi en ligne via https://news.belgium.be/fr/corona .

Entre le 10 et le 16 juillet, il y a eu en moyenne 154 nouvelles contaminations quotidiennes par le nouveau coronavirus, soit 66% de plus qu'au cours des sept jours précédents, indique l'Institut de santé publique Sciensano lundi.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 63.893 infections ont été confirmées par des tests en laboratoire.

