Les socialistes proposent une solution transitoire sous forme de visas de court séjour. Ecolo presse à nouveau le secrétaire d'Etat Sammy Mahdi d'agir. Fin de le trève politique sur le sujet.

Cela fait cinquante jour que des sans-papiers mènent une grève de la faim pour obtenir une régularisation de leur situation, à Bruxelles. La santé de certains devient un souci majeur et le sujet continue de provoquer un vif débat au sein dela coalition gouvernermentale. PS et Ecolo demandent une action rapide."La situation n'a pas évolué malgré les nombreux appels de la société civile, des partenaires sociaux, syndicats et patronat, du monde universitaire, de l'Église catholique de Belgique, etc", constatait lundi soir le parti socialiste dans un communiqué.Pour le PS, il convient de trouver une solution provisoire par l'octroi de visas de court séjour, ce qui permettrait d'ouvrir un espace de négociation et de dialogue.Ecolo n'est pas en reste. "En tant qu'être humain, ce dossier me touche", soulignait mardi matin son coprésident, Jean-Marc Nollet, sur Bel RTL. Ces sans-papiers sont dans un état critique. Jean-Marc Nollet rappelle que ses parents avaient accueilli des Laotiens quand il était jeune. Le secrétaire d'Etat Sammy Mahdi (CD&V) doit agir, selon lui: "C'est sa responsabilité, dans le cadre de la déclaration gouvernementale, de trouver une solution."Pendant dix jours, Ecolo s'est tu: "On nous l'avait demandé. si je reprends la parole, c'est parce que cela n'a pas suffisamment avancé."Le CD&V et le MR adoptent une ligne ferme dans ce dossier. Le Premier ministre, Alexander De Croo, avait déjà affirmé au parlement qu'il n'était "pas question d'une régularisation collective".Lire aussi: De Croo appelle à la fin de la grève des sans-papiers et prévient: "Pas de régularisation collective"