Les travailleurs de l'usine Ferrero à Arlon se posent beaucoup de question sur leur avenir à court terme, alors que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a retiré vendredi l'autorisation de production au site en raison d'une centaine de cas de salmonellose identifiés en Europe ces dernières semaines.

Le personnel n'a reçu jusqu'ici que peu de réponses, ressort-il d'une réunion organisée samedi entre la direction du site et les représentants des travailleurs.

Pour la semaine qui va débuter ce lundi 11 avril, la situation résultant de la décision de l'Afsca ne change pas grand-chose car une semaine de congé était prévue de longue date pour les travailleurs de l'usine. Mais quid pour la suite? "À partir du mardi après Pâques (soit le 19 avril, NDLR), des travaux de maintenance et de nettoyage sont prévus. Cela occupera une partie du personnel mais on ne sait pas encore combien de travailleurs. C'est pourquoi nous avons demandé à la direction un plan de travail", indique Sylviane Arnould, de la CSC Alimentation.

Après cela, tout dépendra de la date de réouverture de l'usine d'Arlon. L'Afsca a expliqué qu'elle n'autoriserait la réouverture du site qu'après avoir pu conclure que l'établissement répond à l'ensemble des règles et exigences de sécurité alimentaire.

"L'entreprise nous assure mettre tout en oeuvre pour pouvoir redémarrer rapidement mais les travailleurs vont devoir être patients. Il y aura probablement du chômage temporaire pour une partie du personnel de l'entreprise, ce qui représentera une perte financière pour les travailleurs concernés", poursuit Sylviane Arnould.

Samedi matin, les syndicats ont également demandé à la direction une meilleure communication envers le personnel de l'entreprise. Ils ont aussi réclamé la tenue d'une nouvelle réunion d'information dans le courant de la semaine prochaine. La date de cette réunion n'est pas encore connue.

Selon le site internet de Ferrero, l'usine d'Arlon, ouverte en 1989, emploie 725 personnes, mais ce nombre "peut monter jusqu'à 1.100 en période de pointe saisonnière". Les huit lignes de production du site arlonais fabriquent quotidiennement près de 18 millions de Kinder Schoko-Bons, deux millions de Kinder Surprise et quatre millions de Raffaello. La quasi-totalité (96%) de la production est exportée, vers 45 pays dans le monde.

