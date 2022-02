Noël, mariages, naissances, anniversaires... A chaque fête, les personnes célibataires sont lésées, niveau cadeaux: elles offrent beaucoup mais reçoivent peu, souligne la députée Carla Dejonghe, également présidente d'all1 (association défendant les intérêts des personnes vivant seules). Au moins, la Saint-Valentin fait exception à ce déséquilibre !

De nombreuses publicités nous inondent ce lundi de bons conseils pour acheter des cadeaux de Saint-Valentin. Si votre partenaire est une femme, vous pouvez choisir entre une demande en mariage avec une bague de fiançailles, un télégramme en chocolat, une séance photos avec votre moitié, une nuit dans un bel hôtel avec petit-déjeuner au champagne ou même un gin personnalisé avec votre propre texte ou photo. (Toutefois, des études ont montré que les femmes ne veulent pas de fleurs, de parfum ou de strip-tease ; elles préfèrent un homme qui se donne du mal pour préparer un dîner romantique à la maison). Si votre partenaire est un homme, il vous est suggéré un bon pour une escape room ou un sauna privé, un panier de bières, des chaussettes rigolotes ou une promenade à la campagne.

Quoi qu'il en soit, la Saint-Valentin se résume toujours à l'achat de cadeaux. Les seuls qui échappent à la pression des cadeaux sont les célibataires. Pour une seule fois, car ceux qui vivent seuls doivent plus qu'il n'en faut ouvrir leur portefeuille pour les couples et leurs enfants.

Cela commence déjà avec le mariage. Puis viennent les naissances, les anniversaires et les communions. À chaque fois, la personne célibataire est censée mettre la main à la poche et trouver quelque chose de sympa... L'équilibre est perdu. Pourtant, dans toute relation, le "donnant-donnant" est essentiel.

Par ailleurs, des études montrent que les célibataires achètent des cadeaux proportionnellement plus chers que les couples. La dynamique psychologique qui se cache derrière cela est très compliquée. La plupart des célibataires sont sincèrement heureux pour les personnes qui se marient ou deviennent parents, mais la balance penche trop en faveur d'un côté.

Voici un exemple. Une de mes amies vit seule. Son frère est marié et a trois enfants. Sa soeur a, quant à elle, deux enfants. Cela signifie neuf anniversaires, mais aussi cinq cadeaux de Saint-Nicolas, sans compter les cadeaux de Noël... Et que reçoit-elle en retour ? Un cadeau commun des deux familles pour son anniversaire et pour Noël. Bien sûr, elle offre des cadeaux parce qu'elle aime vraiment la famille et les enfants, mais en réalité la situation est très déséquilibrée. Les frais explosent et la recherche de quelque chose qui plaira n'est pas non plus chose aisée. Et chaque année on repart pour un tour.

Les célibataires devraient-ils souligner ce déséquilibre ? La plupart diront non, car ils ne veulent pas mettre en péril les relations familiales ou amicales. Après tout, les amis ou la famille qu'ils aiment n'ont aucune intention d'être injustes ou méchants envers ceux qui sont seuls. Ils ne font que suivre des habitudes établies.

Comment pouvons-nous changer cela ? Quelque chose qui se fait déjà beaucoup : à Noël, on peut tirer au sort le nom de la personne à qui l'on offre un cadeau et souvent, on convient d'un montant. De cette façon, chacun donne et reçoit un seul cadeau. En d'autres occasions, on peut acheter un cadeau commun et le montant est divisé par le nombre de participants et non par le nombre de ménages. Aux États-Unis, il existe le "Friendsgiving Day" au lieu de Thanksgiving, et le "Galentine's Day" le 13 février au lieu de la Saint-Valentin (une soirée avec vos meilleures amies).

Nous devrions peut-être aussi penser aux jours où nous pourrions célébrer les célibataires. Par exemple, lors d'une fête de carrière ou de promotion. Ou un événement "10 ans de célibat (liberté)". Parce qu'il est incroyablement important de reconnaître et de célébrer les étapes et les réalisations des célibataires... avec les cadeaux appropriés bien sûr.

En tout cas : à tous une bonne Saint-Valentin, seul ou à deux, avec ou sans cadeaux !

Carla Dejonghe

Président d'all1, l' association qui défend les intérêts des personnes vivant seules et députée bruxelloise (Open VLD)

Le titre est de la rédaction. Titre original: La Saint-Valentin : le jour où les célibataires ne doivent pas sortir la carte bancaire

De nombreuses publicités nous inondent ce lundi de bons conseils pour acheter des cadeaux de Saint-Valentin. Si votre partenaire est une femme, vous pouvez choisir entre une demande en mariage avec une bague de fiançailles, un télégramme en chocolat, une séance photos avec votre moitié, une nuit dans un bel hôtel avec petit-déjeuner au champagne ou même un gin personnalisé avec votre propre texte ou photo. (Toutefois, des études ont montré que les femmes ne veulent pas de fleurs, de parfum ou de strip-tease ; elles préfèrent un homme qui se donne du mal pour préparer un dîner romantique à la maison). Si votre partenaire est un homme, il vous est suggéré un bon pour une escape room ou un sauna privé, un panier de bières, des chaussettes rigolotes ou une promenade à la campagne. Quoi qu'il en soit, la Saint-Valentin se résume toujours à l'achat de cadeaux. Les seuls qui échappent à la pression des cadeaux sont les célibataires. Pour une seule fois, car ceux qui vivent seuls doivent plus qu'il n'en faut ouvrir leur portefeuille pour les couples et leurs enfants.Cela commence déjà avec le mariage. Puis viennent les naissances, les anniversaires et les communions. À chaque fois, la personne célibataire est censée mettre la main à la poche et trouver quelque chose de sympa... L'équilibre est perdu. Pourtant, dans toute relation, le "donnant-donnant" est essentiel. Par ailleurs, des études montrent que les célibataires achètent des cadeaux proportionnellement plus chers que les couples. La dynamique psychologique qui se cache derrière cela est très compliquée. La plupart des célibataires sont sincèrement heureux pour les personnes qui se marient ou deviennent parents, mais la balance penche trop en faveur d'un côté.Voici un exemple. Une de mes amies vit seule. Son frère est marié et a trois enfants. Sa soeur a, quant à elle, deux enfants. Cela signifie neuf anniversaires, mais aussi cinq cadeaux de Saint-Nicolas, sans compter les cadeaux de Noël... Et que reçoit-elle en retour ? Un cadeau commun des deux familles pour son anniversaire et pour Noël. Bien sûr, elle offre des cadeaux parce qu'elle aime vraiment la famille et les enfants, mais en réalité la situation est très déséquilibrée. Les frais explosent et la recherche de quelque chose qui plaira n'est pas non plus chose aisée. Et chaque année on repart pour un tour.Les célibataires devraient-ils souligner ce déséquilibre ? La plupart diront non, car ils ne veulent pas mettre en péril les relations familiales ou amicales. Après tout, les amis ou la famille qu'ils aiment n'ont aucune intention d'être injustes ou méchants envers ceux qui sont seuls. Ils ne font que suivre des habitudes établies. Comment pouvons-nous changer cela ? Quelque chose qui se fait déjà beaucoup : à Noël, on peut tirer au sort le nom de la personne à qui l'on offre un cadeau et souvent, on convient d'un montant. De cette façon, chacun donne et reçoit un seul cadeau. En d'autres occasions, on peut acheter un cadeau commun et le montant est divisé par le nombre de participants et non par le nombre de ménages. Aux États-Unis, il existe le "Friendsgiving Day" au lieu de Thanksgiving, et le "Galentine's Day" le 13 février au lieu de la Saint-Valentin (une soirée avec vos meilleures amies).Nous devrions peut-être aussi penser aux jours où nous pourrions célébrer les célibataires. Par exemple, lors d'une fête de carrière ou de promotion. Ou un événement "10 ans de célibat (liberté)". Parce qu'il est incroyablement important de reconnaître et de célébrer les étapes et les réalisations des célibataires... avec les cadeaux appropriés bien sûr.En tout cas : à tous une bonne Saint-Valentin, seul ou à deux, avec ou sans cadeaux !Carla DejonghePrésident d'all1, l' association qui défend les intérêts des personnes vivant seules et députée bruxelloise (Open VLD)Le titre est de la rédaction. Titre original: La Saint-Valentin : le jour où les célibataires ne doivent pas sortir la carte bancaire