Certains citoyens n'ont pas attendu le cadre du gouvernement pour agir sur le climat. Le Vif a voulu donner la parole des citoyens font avancer les choses via des initiatives personnelles, des projets, des manifestations. Rencontre avec l'activiste Adélaïde Charlier, l'architecte Koen Vandewalle qui a construit la première maison-serre en Belgique et l'ingénieur Georges Grosjean, à la base du projet Gramme.

