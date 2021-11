La réforme des rythmes scolaires a été approuvée mi-octobre en première lecture par le gouvernement. Voici à quoi devraient ressembler les congés scolaires après la rentrée 2022.

La Ministre de l'Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS) est sur la bonne voie pour mener à bien dès la rentrée prochaine"sa" réforme des rythmes scolaires, un chantier initié il y a plus de 30 ans.

Pour rappel, la révision des rythmes scolaires basée surl'alternance 7 semaines de cours / 2 semaines de congé est fondée sur des recherches en chronobiologie et en psychopédagogie. Elle consiste, d'une part, à réduire la période estivale comprenant actuellement jusqu'à 9 semaines consécutives sans école. D'autre part, à mieux équilibrer les périodes d'apprentissage et les périodes de repos. Selon les pédagogues, ce modèle 7/2 contribue à diminuer le décrochage scolaire, améliorer les conditions d'apprentissage, le climat à l'école et réduit ainsi les facteurs importants qui contribuent aux inégalités.

Voici le calendrier qui devrait rentrer en vigueur à la rentrée prochaine:

