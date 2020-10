Le député PTB Raoul Hedebouw a dénoncé lundi la "faillite complète des partis traditionnels dans la gestion" de la crise sanitaire, tout en plaidant pour la mise en place d'équipes de suivi de contacts au niveau communal et la priorité sur la médecine de première ligne.

La seconde vague de la pandémie de coronavirus qui touche la Belgique et la Wallonie, "c'est un échec flagrant des non-mesures politiques qui ont été prises durant l'été", a-t-il affirmé dans une interview publiée par les journaux du groupe SudPresse.

"On se demande ce que les partis politiques ont fait, à part négocier un nouveau gouvernement. On n'a pris aucune mesure en espérant que le virus allait s'amenuiser de lui-même", a ajouté M. Hedebouw, qui est aussi porte-parole du parti de gauche radicale.

"Le testing n'est pas au point alors qu'on aurait dû arriver à une capacité de 90.000 tests par jour. Les pays qui ont réussi à dominer le virus sont ceux qui ont détecté les 20% de supercontaminateurs. Pour le tracing, on a embauché des intérimaires dans des call-centers mais on n'a pas du tout eu une approche locale, proche des gens. Ce qu'on fait dans nos maisons médicales de Médecine pour le peuple (le réseau de ces maisons lié au PTB", a-t-il poursuivi.

Selon le député, "on n'a tiré aucune leçon et l'on se retrouve exactement dans la même situation que durant la première vague.

"C'est la faillite complète des partis traditionnels dans la gestion de cette crise, a-t-il lancé.

Selon lui, la solution passe par la mise en place des équipes de suivi de contacts au niveau communal, comme cela a été fait en Flandre.

