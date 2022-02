L'université d'Anvers a réalisé en étude sur les manifestants contre les mesures sanitaires de Bruxelles. Le manifestant moyen qui s'y est rendu n'est pas vacciné et se sent politiquement sans abri.

Une majorité des manifestants qui ont pris part aux manifestations contre le Covid à Bruxelles en janvier ne s'identifient pas à un parti politique. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'université d'Anvers. En outre, seuls 16 % d'entre eux se sont fait vacciner. Les chercheurs du groupe de recherche anversois M²P ont enquêté sur deux manifestations anti-corona à Bruxelles : la marche "Année de la liberté" du 9 janvier, avec quelque 5 000 participants, et la manifestation "Européens unis" du 23 janvier, avec quelque 50 000 participants.

Les chercheurs ont interrogé 223 manifestants. La mesure sanitaire la plus critiquée est, sans surprise, la mise en place du Covid Safe Ticket (CST), selon l'enquête. Pour 45 % des participants, il s'agissait de la principale raison de manifester. 94,6 % sont "fortement en désaccord" avec cette mesure. La vaccination obligatoire dans le cadre des soins de santé (91,4 % de désaccord total) et les masques buccaux pour les enfants (88,7 % de désaccord total) complètent le trio de tête.

Majoritairement non-vaccinés

Seuls 16,4 % des répondants se sont fait vacciner. Ils sont donc unanimement sévères à l'égard de la politique de vaccination belge : 94,6 % d'entre eux estiment qu'il y a trop de pression pour se faire vacciner. 88,7 % (totalement) sont en désaccord avec l'affirmation selon laquelle le vaccin est le meilleur moyen de sortir de la crise. Sur le plan politique, la majorité des participants (58,7 %) ne s'identifie à aucun parti. Les manifestants qui le font ont tendance à appartenir aux partis extrêmes : Vlaams Belang (12,1 %) et PTB/PVDA (9,4 %). 53,3 % des manifestants n'ont aucune confiance dans le gouvernement fédéral.

Les médias traditionnels sont également malmenés : 64 % n'ont aucune confiance. Les manifestants obtiennent leurs informations relatives au Covid principalement auprès des médias d'information alternatifs (en ligne) (79,7%) ou des médias sociaux (68 %). 94 % des manifestants affirment que les médias grand public ont délibérément présenté les manifestants anti-Covid sous un mauvais jour. La suspicion à l'égard des experts est moins extrême : 23,2 % disent ne pas faire confiance du tout aux experts. Cependant, 80 % des manifestants affirment qu'il est très important que d'autres visions scientifiques soient discutées.

