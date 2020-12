Quelques centimètres de neige possibles dans trois provinces jeudi soir

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit encore des chutes de neige jeudi soir, a-t-il annoncé jeudi après-midi. Une accumulation supplémentaire de 1 à 3 cm est possible. Cet avertissement orange, qui débute à 16h00 et prend fin vers 19h00, concerne les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg.