Ce vendredi, entre 12h et 13h30, Sophie Lenoble, porte-parole de la Creg, sera présente au Vif pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre facture d'énergie.

A chaque jour ses records. Les prix de l'énergie (gaz, électricité et combustibles) ne cessent d'augmenter ces derniers mois. Avec des conséquences directes sur notre portefeuille. Que ce soit à la pompe ou via notre facture d'énergie. Le Vif vous aide à y voir plus clair en vous proposant de répondre à vos questions de 12h à 13h30 avec Sophie Lenoble, porte-parole de la Creg, sur les précautions à prendre pour éviter de trop mauvaises surprises sur votre facture.

Envie de nous poser une question? Remplissez le formulaire à la fin de cet article et nous y répondrons le plus rapidement possible.

A chaque jour ses records. Les prix de l'énergie (gaz, électricité et combustibles) ne cessent d'augmenter ces derniers mois. Avec des conséquences directes sur notre portefeuille. Que ce soit à la pompe ou via notre facture d'énergie. Le Vif vous aide à y voir plus clair en vous proposant de répondre à vos questions de 12h à 13h30 avec Sophie Lenoble, porte-parole de la Creg, sur les précautions à prendre pour éviter de trop mauvaises surprises sur votre facture. Envie de nous poser une question? Remplissez le formulaire à la fin de cet article et nous y répondrons le plus rapidement possible.