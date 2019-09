Que pense la Flandre du gouvernement wallon ?

Maintenant que l'accord gouvernemental wallon a été révélé, tous les regards sont tournés vers Elio Di Rupo, écrit De Morgen. Car s'il devient ministre-président cela risque de peser de façon significative sur la formation du gouvernement fédéral. On remarque aussi dans de Standaard que la route vers le 16 Rue de la Loi pourrait passer par les Ardennes tant il ne semble plus impossible que le PS et la N-VA trouvent un terrain d'entente.

© Belga

"Tout le monde s'attend à ce qu' Elio Di Rupo devienne ministre-président wallon", dit De Morgen. Pour le quotidien cela n'a rien de surprenant puisque, en tant que formateur wallon, il a mené les négociations et il connaît l'accord de coalition de bout en bout. "Il sait parfaitement où se situent les sensibilités de ses partenaires de la coalition. Il a les clés de l'Elysette entre ses mains, et il ne tient qu'à lui d'y aménager".

