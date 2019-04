Que devient l'or extrait des GSM collectés dans les écoles ?

Cette semaine a lieu une grande opération de collecte de voeux smartphones et GSM dans les écoles wallonnes. L'occasion de s'intéresser au processus de recyclage des différentes matières précieuses extraites de ces appareils usagés.

A l'initiative de Carlo Di Antonio, le ministre wallon de l'Environnement et de la Transition écologique, une grande collecte de vieux smartphones et GSM est organisée cette semaine dans les écoles wallonnes. Parce qu'ils sont cassés, qu'ils n'ont plus assez de mémoire, sont démodés ou revêtent une valeur sentimentale, plus de 3 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs. Ces appareils inutilisés sont pourtant des trésors insoupçonnés de matières premières qui, en raison de leurs propriétés intrinsèques, sont recyclables quasiment à l'infini. L'ASBL Recupel prend en charge l'aspect logistique de la collecte dans les quelque 140 écoles wallonnes qui participent à l'opération. Elle encourage donc les Belges à faire le tri dans leurs appareils électriques et électroniques usagés.

...