Votre bouteille de lait pourrait-elle se retrouver bientôt dans une décharge à ciel ouvert en Malaisie, dans l'estomac d'une baleine ou sur une plage du Pacifique ? Pour le savoir, nous avons remonté la filière du déchet en Belgique.

La problématique des déchets, surtout ceux en plastique, est de plus en plus mise en avant dans les médias. Il ne se passe plus un jour sans que l'on parle des tonnes de détritus qui envahissent les mers et les océans, du plastique que nous ingérons parce qu'il a infiltré toute la chaine alimentaire, ou encore des milliers d'animaux décimés parce qu'ils ont confondu leur repas avec un morceau de canette.

...