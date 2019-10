En devenant Capitale européenne de la culture en 2015, Mons a bénéficié d'un vrai coup de projecteur. Quatre ans plus tard, il reste difficile de quantifier exactement les retombées de l'événement, mais une dynamique s'est installée entre les acteurs culturels de la ville. Elle ne profite pas qu'au secteur de la culture.

Sans être une grande ville, Mons rassemble un nombre relativement important de lieux et d'organismes culturels sur son territoire. On y trouve plusieurs musées, un Théâtre royal, un centre dédié aux arts vivants (le Mars - Mons arts de la scène), l'Orchestre royal de chambre de Wallonie, des groupes de chorales, des troupes de théâtre amateur... Ce paysage n'a fait que se développer et s'étoffer en perspective d'une apothéose en 2015, l'année de Mons capitale européenne de la culture. Ces douze mois ont été remplis par plus de 300 projets artistiques, des milliers d'initiatives et la venue de plus de deux millions de visiteurs. Et depuis ?

...