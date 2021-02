"Quand vais-je recevoir ma première dose du vaccin contre le Covid19" est la question que de nombreux Belges se posent actuellement. Un "calculateur de file d'attente" permet d'estimer le temps avant la vaccination pour la population belge.

Les autorités fédérales ont établi une liste des groupes prioritaires pour l'administration du vaccin contre le Covid-19 sur base volontaire. Que l'on ait 35 ans sans comorbidité ou 75 ans avec du diabète et des soucis cardiaques changent grandement la donne pour déterminer sa place dans la file d'attente pour recevoir le vaccin.

Salam Moubarak, chercheur à l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), a créé un "calculateur de file d'attente" qui remporte son petit succès en France. Il a décliné cet outil pour la Belgique, avec son collègue Maciej Kowalski.

Ce calculateur de file d'attente pour le vaccin en Belgique est basé sur la liste des priorités donnée par le gouvernement belge. Par défaut, la calculateur base ces calculs sur le taux de vaccination hebdomadaire actuel et un taux d'adoption de 63%.

Il prend en considération l'âge, la profession, l'état de santé, et les facteurs de risque de la personne qui désire se faire vacciner. Le calculateur fournit ensuite à l'aide de ces différents paramètres le nombre minimal et maximal de personnes qui se trouvent dans la file d'attente devant elle, ainsi qu'une estimation du délais avant de recevoir une première dose du vaccin.

En faisant une simulation avec une personne de 40 ans, sans problème de santé, ne travaillant pas dans le secteur médical, l'outil estime précisément qu'entre 2.941.574 et 5.533.184 personnes se trouvent devant elle pour l'administration de la première dose du vaccin. La calculateur mentionne également : "Étant donné un taux de vaccination de 134.274 par semaine et un taux d'adoption de 63%, vous devez recevoir votre première dose du vaccin entre le 28/12/2021 et le 24/09/2022. Vous devez ensuite recevoir votre seconde dose entre le 18/01/2022 et le 15/10/2022."

Pour un homme âgé de 75 ans souffrant de diabète, le temps d'attente est nettement raccourci. Cette personne peut espérer recevoir la première dose du vaccin contre le Covid19 entre le 19/03/2021 et le 16/06/2021. Basé sur son profil, il y a entre 220.461 et 1.075.480 personnes devant elle. Cette personne prioritaire recevra ensuite sa seconde dose entre le 09/04/2021 et le 07/07/2021.

Des critères mouvants et incertains

Les estimations de temps données par ce calculateur sont cependant à prendre avec des pincettes. La fourchette de temps est large - ce qui pourrait démoraliser certaines personnes qui découvrent la date présumée (très lointaine) de leur vaccination - parce que le calculateur prend en compte des critères très mouvants et incertains, comme le taux d'acceptation du vaccin au sein de la population (estimé à 63% en Belgique).

Les résultats obtenus pour l'instant correspondent à ce qu'il se passerait si la situation reste en l'état. Or, il est prévu que le rythme s'accélère, du moins,si aucun couac ne vient enrayer la machine. Les délais d'attente pourraient aussi varier si plus de 63% des Belges désirent se faire vacciner. Rien n'est donc gravé dans le marbre. Pour refléter la réalité du terrain, le calculateur devra donc être mis à jour régulièrement pour tenir compte de l'évolution du rythme de la vaccination et des éventuels changements de stratégie.

Les autorités fédérales ont établi une liste des groupes prioritaires pour l'administration du vaccin contre le Covid-19 sur base volontaire. Que l'on ait 35 ans sans comorbidité ou 75 ans avec du diabète et des soucis cardiaques changent grandement la donne pour déterminer sa place dans la file d'attente pour recevoir le vaccin. Salam Moubarak, chercheur à l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), a créé un "calculateur de file d'attente" qui remporte son petit succès en France. Il a décliné cet outil pour la Belgique, avec son collègue Maciej Kowalski. Ce calculateur de file d'attente pour le vaccin en Belgique est basé sur la liste des priorités donnée par le gouvernement belge. Par défaut, la calculateur base ces calculs sur le taux de vaccination hebdomadaire actuel et un taux d'adoption de 63%.Il prend en considération l'âge, la profession, l'état de santé, et les facteurs de risque de la personne qui désire se faire vacciner. Le calculateur fournit ensuite à l'aide de ces différents paramètres le nombre minimal et maximal de personnes qui se trouvent dans la file d'attente devant elle, ainsi qu'une estimation du délais avant de recevoir une première dose du vaccin. En faisant une simulation avec une personne de 40 ans, sans problème de santé, ne travaillant pas dans le secteur médical, l'outil estime précisément qu'entre 2.941.574 et 5.533.184 personnes se trouvent devant elle pour l'administration de la première dose du vaccin. La calculateur mentionne également : "Étant donné un taux de vaccination de 134.274 par semaine et un taux d'adoption de 63%, vous devez recevoir votre première dose du vaccin entre le 28/12/2021 et le 24/09/2022. Vous devez ensuite recevoir votre seconde dose entre le 18/01/2022 et le 15/10/2022."Pour un homme âgé de 75 ans souffrant de diabète, le temps d'attente est nettement raccourci. Cette personne peut espérer recevoir la première dose du vaccin contre le Covid19 entre le 19/03/2021 et le 16/06/2021. Basé sur son profil, il y a entre 220.461 et 1.075.480 personnes devant elle. Cette personne prioritaire recevra ensuite sa seconde dose entre le 09/04/2021 et le 07/07/2021.Les estimations de temps données par ce calculateur sont cependant à prendre avec des pincettes. La fourchette de temps est large - ce qui pourrait démoraliser certaines personnes qui découvrent la date présumée (très lointaine) de leur vaccination - parce que le calculateur prend en compte des critères très mouvants et incertains, comme le taux d'acceptation du vaccin au sein de la population (estimé à 63% en Belgique). Les résultats obtenus pour l'instant correspondent à ce qu'il se passerait si la situation reste en l'état. Or, il est prévu que le rythme s'accélère, du moins,si aucun couac ne vient enrayer la machine. Les délais d'attente pourraient aussi varier si plus de 63% des Belges désirent se faire vacciner. Rien n'est donc gravé dans le marbre. Pour refléter la réalité du terrain, le calculateur devra donc être mis à jour régulièrement pour tenir compte de l'évolution du rythme de la vaccination et des éventuels changements de stratégie.