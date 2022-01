Pour soulager les centres de test et maintenir l'économie à flot, les autorités ont décidé de modifier les règles en matière de dépistage et de quarantaine à partir de lundi 10 janvier. Des changements parfois incompréhensibles tant ils multiplient les cas de figure et les exceptions. Découvrez notre graphique pour vous aider à y voir plus clair.

Particulièrement contagieux, mais moins virulent, le variant Omicron menace d'exercer une forte pression sur les centres de soins de santé et de test et de déclencher un torrent de quarantaines. Du moins, si l'on maintient les mesures actuelles. Raison pour laquelle les autorités ont décidé d'assouplir les règles de quarantaine et de dépistage.

Pour autant, que vous soyez vacciné ou non, que vous ayez des symptômes ou non, que vous ayez des contacts à haut risque ou non... Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand les cas de figure se multiplient, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Parce qu'un schéma vaut parfois mieux qu'un long discours... On fait le point dans notre graphique ci-dessous.

