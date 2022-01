Les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se sont retrouvés ce matin pour un nouveau Comité de concertation. Un premier Codeco de l'année 2022 qui n'a finalement annoncé aucune nouvelle mesure. La prudence était de mise, les gouvernements ont décidé de maintenir les mesures actuelles.

Un nouveau Comité de concertation a eu lieu ce jeudi. La pression est grande pour nos représentants, tout d'abord parce que le dernier Codeco a mis en colère le secteur culturel, ils sont donc attendus au tournant. Mais la montée des cas de coronavirus en Belgique depuis l'arrivée du variant Omicron pose aussi beaucoup de questions.

Un nouveau Comité de concertation a eu lieu ce jeudi.

Ce premier Codeco de l'année a débuté exceptionnellement par un exposé sur la situation sanitaire. Le Premier ministre Alexander De Croo l'affirme : "politiques et scientifiques, l'union fait la force". Lors de cette présentation d'introduction de cette conférence de presse, une première phrase choc a été annoncée par le virologue Stephen Van Gucht : " La cinquième vague a débuté". Selon lui, le pic de cette vague pourrait atteindre entre 30.000 et 125.000 contaminations par jour à la mi-janvier, le nombre de cas dépendra de la politique de testing. Á ce jour, la région Bruxelloise, le Brabant flamand et le Brabant wallon sont les zones les plus touchées. Le variant Omicron est majoritaire, avec entre 80 et 90% de contaminations et sera complètement dominant à la fin janvier.

Concernant les mesures, aucun changement n'a été acté lors de ce Codeco. Le gouvernement fédéral a décidé d'opter pour la prudence et des mesures stables, en maintenant les mesures actuelles : "la meilleure protection, c'est le booster" a affirmé le Premier minsitre Alexander De Croo avant d'ajouter que "le risque de développer une forme grave est neuf à dix fois moins important quand on a le booster." Pour le moment, 4,5 millions de Belges ont reçu leur booster, soit presqu'un Belge sur deux.

Sans surprise, les écoles, dont la rentrée est prévue pour le 10 janvier, pourront ouvrir leurs portes pour des cours à 100% en présentiel sous quelques conditions. Cela concerne l'enseignement secondaire, mais aussi primaire et maternel.

Concernant le télétravail, le Comité de concertation a décidé de ne pas suivre les recommandations des experts qui auraient souhaité l'application de celui-ci à 100%. Finalement, il n'en est rien, le télétravail est maintenu à 80/%. Par contre, le Codeco rappelle que les team buildings de nouvelle année sont interdits.

Deux autres secteurs sont en statu quo : l'horeca et la culture. Là non plus, pas de nouvelles mesures annoncées.

Le gouvernement a demandé au commissariat Covid d'élaborer un plan de gestion en plusieurs étapes dans les mois à venir, "parce qu'il est important d'être prévisible", dit le Premier minsitre.

On le sentait dans l'air, ce Codeco était avant tout d'un comité de concertation "intermédiaire" puisqu'un nouveau Codeco, plus décisif, est déjà prévu pour le 14 janvier.

