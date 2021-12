Afin de faire face à Omicron, nouveau variant du coronavirus, les autorités ont décidé mercredi passé de raccourcir le délai d'administration de la fameuse 3e dose (dose "booster") de 6 à 4 mois pour le vaccin de Pfizer/Moderna. Mais si votre rendez-vous était déjà pris, sur base d'un écart de 6 mois, est-il possible de l'avancer ?

Cette accélération de l'administration d'une troisième dose de vaccin contre le coronavirus devrait permettre de vacciner presque toute la population adulte d'ici fin janvier, selon le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. De plus, il apporte l'espoir de freiner quelque peu la propagation du variant Omicron. Dans ce but, les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées ont décidé de raccourcir de 2 mois, le délai minimum entre la 2e et la 3e dose des vaccins Pfizer/Moderna ; ce délai passe de 6 à 4 mois. Pour les deux autres vaccins, Johnson&Johnson ou AstraZeneca, les délais restent les mêmes, à savoir 2 mois et 4 mois après la 2e dose.

Pour peu que vous avez plus de 12 ans, que vous habitez la Région de Bruxelles-Capitale et que vous remplissez la condition d'intervalle de temps entre les doses, vous pouvez vous inscrire sur le calendrier de vaccination du centre de votre choix. Les délais d'attente sur Bruxelles ne sont pas très longs, puisqu'il est possible d'avoir un rendez-vous en moins d'une semaine (voire 4 jours dans certains centres, soit à partir du 20 décembre) pour peu que le laps de temps entre votre 2e dose et la 3e injection soit respecté.

Laps de temps nécessaire entre la 2e et la 3e dose Si vous avez eu Pfizer ou Moderna, votre date de rendez-vous est égale à la date de votre dernière vaccination + 4 mois. Si vous avez eu AstraZeneca, la date de votre dernière vaccination + 4 mois. Si vous avez eu Johnson&Johnson, la date de votre dernière vaccination + 2 mois.

Si jamais vous aviez déjà un rendez-vous, par exemple fin janvier et que vous désiriez le modifier pour un avoir un plus rapidement, c'est tout à fait possible. Il vous suffit d'appeler le call center de Bruxelles (02/214.19.19) où cette option vous est proposée via le menu vocal ou de demander à un des opérateurs de le faire pour vous. Actuellement, le call center peut vous proposer une date pour la fin décembre (vers le 28 décembre).

Vous pouvez également le faire via le site de Bruvax : il vous suffit de prendre un rendez-vous le jour et l'heure qui vous conviennent (selon les disponibilités) et d'annuler celui pris pour fin janvier via le bouton "annulation" présent dans le mail de confirmation.

Bruxelles travaille avec 6 centres de vaccination pour la dose "booster", à savoir Uccle, Molenbeek, Pacheco, Anderlecht, Forest et l'Hôpital militaire.

Pour la Région wallonne, la prise de rendez-vous pour la vaccination se fait via le site Qvax ou le call center 0800/45.019. La nouvelle de l'écourtement du délai de 6 à 4 mois pour le vaccin Pfizer/Moderna datant d'hier, le centre d'appels n'était pas encore en mesure de dire si on pouvait demander l'avancement de la date de vaccination. Le temps que les nouvelles procédures soient mises en place, il conseille de patienter jusqu'à la semaine prochaine et souligne que de nombreuses informations sont disponibles sur le site jemevaccine.be.

Rappelons qu'il n'est pas obligatoire de prendre un rendez-vous mais certains centres connaissent une telle affluence qu'il est vivement conseillé d'en prendre un. Rappelons aussi que votre médecin traitant, pour peu qu'il participe à la campagne de vaccination, peut vous vacciner et que la vaccination est gratuite.

