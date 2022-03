En pleine crise du carburant, certains se demandent s'il est encore judicieux de prendre sa voiture quand d'autres traversent les frontières pour faire le plein dans les pays voisins. Mais saviez-vous qu'on pouvait encore trouver du diesel à moins de 2€ le litre, et de l'essence à moins de 1,90€ le litre?

Premier constat: dans la province du Luxembourg, le réseau de stations-service est non seulement bien moins grand qu'ailleurs - sans doute le doit-on à sa topographie - mais c'est aussi là que les prix sont les plus élevés. Ou tout du moins, les habitants doivent parcourir davantage de kilomètres pour trouver du diesel à moins de 2€ le litre. Certains frontaliers boudent dès lors les pompes belges pour faire leur plein en France ou au Luxembourg, qui affichent des prix souvent plus intéressants.C'est à Bastogne qu'on trouve l'essence la moins chère (à 1,871€ le litre). Quant au diesel, c'est à Bastogne, Bertrix, Marche-en-Famenne et Paliseul que les stations-service sont moins "gourmandes" (1,999€ le litre).À l'inverse, en province de Liège ainsi que dans le Hainaut, davantage de stations-service affichent des tarifs légèrement moins chers qu'ailleurs. À Malmedy par exemple, l'essence peut coûter 1,811€ tandis qu'à Mouscron, le diesel est à 1,921€.Des prix inespérés à l'heure où la plupart des pompes affichent des montants à souvent plus de 2€ le litre...Les pictogrammes verts, ci-dessous, représentent le prix de l'essence. En rouge, celui du diesel. Pour ne sélectionner qu'une des deux options, cliquez sur le symbole situé en haut à gauche de la carte afin de dérouler le menu. Cochez ensuite le carburant qui vous intéresse.Les prix ont été rencensés ce 17 mars et sont susceptibles d'évoluer.