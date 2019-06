Il pleut, il fait gris, il fait froid. Le mois de juin n'est pas vraiment aussi estival que l'on aurait pu l'espérer. Doit-on pour autant s'attendre à un été " pourri " ? Aujourd'hui, les prévisions saisonnières peuvent nous donner quelques indications sur l'été à venir.

Selon les données actuelles, nous avons plus de 50 % de chance que les trois prochains mois (juillet, août et septembre) soient dans le tiers supérieur des normales de saison, c'est-à-dire qu'il fasse plus chaud. "C'est un signal assez significatif", nous affirme Fabian Debal, prévisionniste à l'IRM. "D'autant plus qu...