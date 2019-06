La question est sur toutes les lèvres : doit-on s'attendre à un été caniculaire ? Alors que les prévisions, parfois farfelues, vont bon train, nous avons demandé à l'IRM s'il était possible de prévoir la météo à si long terme.

Le site internet AccuWeather a publié avec une étonnante précision ses prévisions météorologiques pour l'été 2019 : un été très chaud et d'intenses intempéries. Les premières vagues de chaleur sont censées débuter au Portugal et en Espagne et s'étendre sur l'Europe centrale, jusqu'à la Hongrie et la Pologne en passant par la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Ces vagues de chaleur seront non seulement plus intenses, mais également plus longues, affirme le météorologiste Tyler Roys.

...