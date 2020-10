Les différents indicateurs du coronavirus en Belgique sont toujours à la hausse. Que représentent les infections dans votre commune ?

Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 11 et le 17 octobre, continue d'augmenter et s'élève désormais à 8.975 (+68%).Au total, 2.969 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique dont 486 en soins intensifs, ressort-il de la mise à jour des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano.La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours.