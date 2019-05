Si la SNCB râle sur "les faits de tiers" qui le mois passé, représentaient près de 40% des causes de retard, on peut lui faire part de notre rancune et de notre agacement en retour.

14 mai, 6H28: dans la chaleur des foyers belges, on se prépare un petit café pour bien démarrer la journée. 6h28 : un SDF, dans un abri de fortune installé le long de la voie 12 de Bruxelles-Nord s'allume un petit feu pour se réchauffer ou se préparer, lui aussi, un petit remontant. Ce qu'il n'avait pas prévu c'est que les flammes se propagent à des câbles électriques, puis aux boîtiers qui ont mis tout le système de sécurité à l'arrêt. Résultat: les six voies qui font la jonction ferroviaire entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, une portion cruciale du réseau au vu du nombre de lignes passant par la capitale, ont été totalement paralysées pendant 1h30. Autant dire une éternité, à l'heure de pointe, quand chaque minute est comptée dans le rush matinal.

Des dizaines de trains ont été retardés, déviés, voire carrément supprimés. Des milliers de navetteurs dans toutes les petites et grandes gares du pays se rendant à Bruxelles pour le travail, l'école, une formation, ou prendre l'avion se sont retrouvés sur le carreau, sans plan B. Les perturbations perdureront encore pendant toute la journée, voire jusqu'à l'heure de pointe ce soir. En un mot : LA cata.

Une heure trente, voire beaucoup plus, de râleries et de stress pour ces navetteurs désemparés pour qui la journée commence avec de nouvelles frustrations causées par La Société nationale des chemins de fer belges. Loin de nous l'idée de blâmer cette personne sans domicile fixe peut-être à l'origine de ce chaos - le parquet ne confirme pas pour le moment cette hypothèse - et qui n'était heureusement pas ou plus dans son abri quand celui-ci s'est embrasé. Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot s'en est chargé en "dénonçant cet acte tout à fait irresponsable impactant un très grand nombre de voyageurs sur le réseau".

Par contre, si la SNCB râle sur "les faits de tiers" qui le mois passé, représentaient près de 40% des causes de retard, on peut lui faire part de notre rancune et de notre agacement en retour. Les raisons sont multiples. En pagaille, comme le rail ce matin : on lui en veut pour sa communication défaillante, pour son app' de planifications des trajets sur son réseau qui n'est pas à jour et qui ne donne que très peu d'informations sur la situation en temps réel. On peste sur le peu d'annonces des accompagnateurs sur les arrêts et la destination exacts du train dans lequel on a sauté, au petit bonheur la chance, en espérant rejoindre le bureau au plus vite.

On lui en veut tout autant quand deux lundis matins d'affilée, on se retrouve devant un tableau d'affichage des horaires où les 3/4 des trains sont supprimés, car les travaux qui devaient être finis le dimanche soir ont pris du retard. On lui en veut aussi pour les retards à répétition en fin de journée qui font stresser les parents qui ne seront pas à l'heure pour la fermeture de la garderie ou de la crèche. On lui en veut d'allonger nos journées de travail ou de nous faire zapper notre pause de midi (car, oui, il faudra bien récupérer ces heures perdues un moment ou à un autre).

On lui en veut de faire payer les parkings de ses gares à ses abonnés alors que le service et la ponctualité ne suivent pas, pour le manque de places assices, la lenteur de son service de plaintes, l'amabilité toute relative de ses guichetiers, que certaines gares de province sont en décrépitude, que les wagons sont étouffants en été ou que les trains ne roulent pas parce qu'il y eu un peu de givre ou de neige en hiver. On râle d'être immobilisé de longues minutes dans un train bondé au milieu de la campagne sans savoir pourquoi, de voir le dernier train de la journée supprimé sans aucune alternative proposée et de découvrir avec effroi que le train suivant est à 5h du matin...

