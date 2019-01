Comment la SNCB se fait de l'argent sur le dos des navetteurs avec ses parkings

D'ici peu, les parkings des gares SNCB de Landen, Tienen et Aarschot, dans le Brabant Flamand, deviendront payants. Ce sera aussi le cas bientôt à Enghien et à Silly, dans le Hainaut, à la suite des travaux d'extension du parking existant. La SNCB a entamé cette stratégie de zones de stationnement payantes en 2009 après avoir fait le constat que des parkings sont saturés, car ils sont aussi utilisés par des riverains dont le but n'est pas de prendre le train. Sur 550 gares, une cinquantaine disposent d'un ou de plusieurs parkings mis à disposition des voyageurs contre un tarif qui peut varier du simple au double. La moyenne pour le navetteur en possession d'un abonnement étant de 1,60 euro pour une journée (voir aussi l'encadré ci-dessous).

