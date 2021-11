Pour une meilleure qualité de vie et davantage de sécurité, Anvers étend la zone où la consommation d'alcool est proscrite

La commune d'Anvers a décidé d'étendre la zone où la consommation d'alcool est proscrite. Depuis dix ans, on ne peut boire d'alcool dans la métropole autour de la Coninckplein et la Koningin Astridplein. Désormais, cette mesure s'étend à la Sint-Jansplein et aux rues alentour, a-t-on appris samedi.