Pour la N-VA, le pouvoir semble plus important que le personnel et le programme

Ces dernières semaines, les partis politiques flamands sont partis à la recherche de sang neuf pour attirer les électeurs le 26 mai prochain. Avec plus ou moins de succès. Le CD&V a tenté de convaincre (ce n'est pas la première fois) Karel Van Eetvelt, ancien dirigeant d'Unizo et à présent patron de la fédération bancaire Febelfin, mais en vain. Et Inge Vervotte, aujourd'hui à la tête du groupe Emmaüs, ne souhaite pas retourner en politique. L'Open VLD voulait travailler avec Jill Peeters, la météorologue de VTM, mais elle a changé d'avis en dernière minute. Le SP.A n'a réussi qu'à convaincre quelques illustres inconnus, comme Els Robeyns, qui sera tête de liste flamande dans le Limbourg, et Conner Rousseau, qui le fera en Flandre orientale. Groen fait mieux avec le directeur de 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe, qui occupe une place importante sur la liste de la Chambre à Anvers. Et le Vlaams Belang a présenté ...