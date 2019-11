La réduction des impôts est, et reste, l'élément de programme le plus important de l'Open VLD. Le parti n'a pourtant obtenu aucun résultat.

L'informateur Paul Magnette (PS) a deux mois pour former un gouvernement fédéral. Le vendredi 29 novembre, on saura qui sera le président du MR : Georges-Louis Bouchez ou Denis Ducarme. Et une semaine plus tard, nous saurons si Joachim Coens ou Sammy Mahdi dirigera le CD&V. Ensuite, les négociations gouvernementales avec ces deux partis pourront vraiment commencer. Mais elles devraient être achevées début février 2020, car c'est alors qu'à l'Open VLD éclatera la bataille pour la présidence - l'élection aura lieu en mars. Et ce sera une lutte, parce que beaucoup de libéraux se sentent appelés, de Francesco Vanderjeugd à Bart Tommelein. S'il n'y a pas de gouvernement fédéral début février, il faudra attendre le printemps, au plus tôt.

