Pour De Wever, un ministre-président CD&V n'est possible que si la N-VA n'est pas au gouvernement flamand

Le président de la N-VA Bart De Wever s'est déjà porté candidat à la ministre-présidence flamande et il a récemment été rejoint par la ministre de l'Enseignement CD&V, Hilde Crevits. Le bourgmestre d'Anvers a souligné dimanche, lors d'un débat sur la VRT avec Mme Crevits, que le plus grand parti en Flandre avait toujours dirigé le gouvernement. "Le CD&V ne pourra fournir le ministre-président que si les rouges et les verts siègent au gouvernement, et donc pas nous", a-t-il lancé.

Bart De Wever