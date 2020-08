Cette semaine, nous vivons la première vague de chaleur officielle de l'année en Belgique. Qu'est-ce que cela signifie pour la propagation du coronavirus ?

Porter un masque avec les températures annoncées ce week-end et la semaine à venir n'est pas du tout confortable. Les masques buccaux obstruent la respiration, ce qui peut entraîner une sensation de claustrophobie, mais pour les personnes en bonne santé, ce n'est pas dangereux. Cependant, il existe des doutes sur la biosécurité des masques, car ils deviennent un lieu de stockage pour la contamination bactérienne due à la chaleur et à l'humidité. Oubliez les masques en tissu. Les recherches montrent qu'ils contiennent dix à vingt fois plus de bactéries que...

Porter un masque avec les températures annoncées ce week-end et la semaine à venir n'est pas du tout confortable. Les masques buccaux obstruent la respiration, ce qui peut entraîner une sensation de claustrophobie, mais pour les personnes en bonne santé, ce n'est pas dangereux. Cependant, il existe des doutes sur la biosécurité des masques, car ils deviennent un lieu de stockage pour la contamination bactérienne due à la chaleur et à l'humidité. Oubliez les masques en tissu. Les recherches montrent qu'ils contiennent dix à vingt fois plus de bactéries que les masques chirurgicaux. Ces derniers sont légèrement plus aérés. La règle générale est la suivante : plus vous portez le masque longtemps, plus vous devez être prudent. S'adonner à une activité sportive en étant masqué est de toute façon exclu.En temps normal, la plupart des gens aiment travailler au bureau pendant une vague de chaleur, car la climatisation permet d'éviter les températures tropicales en journée, mais maintenant que le télétravail est la norme, certains soufflent et transpirent dans leurs maisons et appartements parfois étouffants. Tout comme nous devions auparavant veiller à notre propre ergonomie, il est maintenant temps d'utiliser des méthodes de refroidissement. Heureusement, vous n'avez plus besoin de porter une chemise et une cravate au bureau à domicile et vous pouvez vous installer derrière votre PC en bikini, pour ainsi dire.Empêchez le soleil d'entrer en fermant les rideaux et en ouvrant les fenêtres en même temps. De cette façon, vous créez une petite brise au lieu d'être enfermé dans une pièce où vous ne pouvez pas respirer. Un ventilateur mobile peut sembler la solution idéale en cas de forte chaleur, mais il ne fait que souffler de l'air chaud et faire du bruit. Si vous voulez tout de même investir dans un ventilateur, placez une bouteille d'eau congelée entre vous et le ventilateur. Cela devrait contribuer à refroidir l'air.Prenez une douche froide de temps en temps ou mettez une serviette froide et humide dans votre cou. Un sac de pois du congélateur sur vos poignets ou sur l'arrière de vos genoux fera également des merveilles. Prenez régulièrement une gorgée d'une grande bouteille d'eau que vous mettez à côté de vous. Évitez le café ou le thé, car ils contiennent de la caféine qui déshydrate.Enfin, dans la mesure du possible, essayez de choisir vos heures de travail à des moments où les températures ne sont pas encore au rendez-vous et détendez-vous aux moments les plus chauds de la journée. Prenez suffisamment de pauses et trouvez un endroit plus frais à l'extérieur, par exemple dans un parc.