Un conducteur de bus de la compagnie De Lijn qui reliait jeudi soir Boom et Lier (province d'Anvers) s'est fait poignarder à plusieurs reprises par un passager pendant qu'il roulait. Il a cependant continué son travail et n'a appelé les secours qu'après avoir terminé son trajet, rapportent plusieurs médias.

Le parquet anversois a fait savoir vendredi qu'aucun suspect n'a encore été appréhendé. Les jours de la victime ne sont pas en danger et celle-ci a déjà été brièvement auditionnée. Quant à savoir si elle connaît son agresseur, rien n'est encore défini.

Les faits se sont déroulés jeudi soir à hauteur de Kontich. L'un des voyageurs, dont le visage était dissimulé, se serait approché du chauffeur et l'aurait attaqué avec un couteau. L'auteur des faits s'est ensuite enfui et, pour une raison encore inconnue, le conducteur a simplement continué sa route jusque Lier. De là, il s'est même rendu au dépôt de Willebroek avant d'alerter un collègue. L'homme a ensuite été emmené à l'hôpital.

