L'Open Vld, le CD&V et la N-VA ont plaidé à la Chambre pour une hausse du budget alloué à la Défense, alors que la Russie a envahi l'Ukraine et que l'Otan déploie ses forces dans ses pays membres à proximité. Devant les députés réunis en commission spéciale sur le suivi des missions à l'étranger, le Premier ministre et la ministre de la Défense ont souligné la fiabilité militaire de la Belgique.

L'accroissement des moyens budgétaires pour le département de la Défense doit atteindre 1,54% du PIB à l'horizon 2030, selon le plan STAR ("Security, Technology, Ambition, Resilient") du gouvernement. Le budget 2022 est établi à 4,2 milliards d'euros et croîtra vers 6,9 milliards d'euros d'ici 2030.

"En ces temps plus incertains, c'est une bonne chose que le gouvernement ait commencé à rattraper le retard historique" des moyens de la Défense, "mais il faudra en faire plus", a souligné Jasper Pillen (Open Vld), au sein de la majorité.

Un avis partagé dans l'opposition N-VA, où Theo Francken a estimé que la Belgique devait investir 2% de son produit intérieur brut (PIB) dans la Défense d'ici 2030, seuil en principe imposé par l'Otan mais que seule une fraction des alliés respecte.

De son côté, le chrétien-démocrate Hendrik Bogaert (CD&V) a aussi plaidé en faveur d'investissements supplémentaires dans la Défense. "Je n'ai pas l'impression pour le moment que nous soyons une armée à craindre", a-t-il souligné.

Un commentaire qui a fait tiquer tant la ministre de la Défense Ludivine Dedonder que le Premier ministre. Alexander De Croo a dénoncé des propos "méprisants envers nos militaires", en y opposant la reconnaissance internationale dont jouit l'armée belge. "Nous sommes perçus comme un partenaire fiable", a-t-il souligné. "L'armée est d'abord là pour protéger et dissuader, plutôt que pour faire peur", a pour sa part répondu la ministre de la Défense.

Quant au budget, "je ne suis pas une fétichiste des chiffres", a-t-elle poursuivi. "L'important, c'est surtout ce que l'on en fait. Mon défi est de reconstruire la Défense, de rétablir un équilibre en termes de capacités logistiques et de personnel." La ministre socialiste a ensuite rappelé la campagne de recrutement en cours pour engager "10.000 militaires dans les quatre ans".

Ludivine Dedonder a également souligné que les 300 soldats envoyés en Roumanie, dans le cadre d'une mission de protection et de dissuasion sur le territoire de l'Otan, étaient "prêts à être déployés avec tout le matériel nécessaire à leur opérabilité et à leur protection", évacuant des craintes soulevées notamment par M. Francken sur un manque de munitions.

Le gouvernement fédéral a décidé le week-end dernier d'envoyer 5.000 fusils automatiques FNC accompagnés de munitions, 3.800 tonnes de carburant et 200 armes antichars à l'Ukraine.

"Il a toujours été clair que les fusils livrés le seraient avec leurs munitions", a répété Alexander De Croo. "Il s'agit de matériel que nous pouvons fournir sans risque que cela ait un impact sur la Défense à court ou moyen terme", a assuré le Premier ministre, répondant à une interrogation soulevée par le parti d'extrême droite Vlaams Belang.

