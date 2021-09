Au total, plus de 61.000 utilisations de Pass Visit Wallonia ont été compatbilisées auprès de 478 opérateurs régionaux pour un montant de 4 millions d'euros, a indiqué la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, lundi, en commission du parlement wallon.

Lancé par la Région dans l'optique de permettre aux Belges de profiter de la Wallonie alors que la crise sanitaire complique les voyages à l'étranger, le précieux sésame de 80 euros par ménage a été utilisé à plus de 80% dans des attractions et activités touristiques, a précisé la ministre qui entend renforcer l'office de tourisme Visit Wallonia afin notamment de pérenniser le pass.

"Près de 4 opérateurs touristiques wallons sur 5 que nous avons contactés sont satisfaits de la saison estivale. D'autres ont été fortement touchés par les inodations de la mi-juillet", a poursuivi Valérie De Bue. Selon cette dernière, plus de 200 infrastructures touristiques régionales ont été impactées, principalement dans la province de Liège.

