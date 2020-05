Depuis le début du confinement à la mi-mars, 101.362 procès-verbaux (PV) en lien avec les mesures prises contre la propagation du coronavirus ont été enregistrés, a indiqué lundi la police fédérale.

Le Collège des procureurs généraux faisait, lui, état lundi de 65.143 dossiers entrés jusqu'à dimanche inclus dans les bases de données des parquets correctionnels, auditorats du travail ainsi qu'auprès des parquets de la jeunesse.

Le Collège des procureurs généraux explique notamment la grande différence avec les chiffres de la police par les délais entre l'émission des PV et leurs arrivée et enregistrement auprès des parquets. De plus, la justice rassemble les PV dressés à l'encontre d'une même personne pour des faits similaires dans un seul dossier.

Dans les chiffres du ministère public, 57.400 dossiers concernent des majeurs et 7.743 des mineurs.

"On observe globalement une tendance à la baisse du nombre de PV mais des pics durant les week-ends", détaille Jonathan Pfund, porte-parole de la police fédérale. "Nous faisons de plus en plus appel au sens des responsabilités des citoyens. Chacun doit prendre soin des autres et ses responsabilités."

Le déconfinement a été initié mais la police continue de procéder à différents types de contrôles, notamment dans les transports en communs. Les rassemblements en effet restent interdits, tout comme les déplacements transfrontaliers non essentiels.

