Plus d'un quart des logements bruxellois sont surpeuplés

À Bruxelles, plus d'un quart des logements publics et privés sont surpeuplés, toutes communes et toutes tailles confondues, selon une enquête de l'Observatoire des loyers de la SLRB (Société de logement de la Région bruxelloise), citée par La Libre Belgique jeudi. Le constat met en exergue la précarité de 10% de la population locative.