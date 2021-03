En date du 14 mars, le Belgique avait reçu 1.733.205 doses de vaccins contre le Covid-19, selon une mise à jour réalisée mardi par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Ce total se répartit entre 1.099.605 doses du vaccin Pfizer/BioNTech, 475.200 doses du vaccin AstraZeneca et 158.400 doses du vaccin Moderna.

Un total de 1.691.865 doses ont été allouées aux entités fédérées, soit 969.940 à la Flandre, 528.935 à la Wallonie, 180.385 à Bruxelles et 12.605 à la Communauté germanophone.

Une réserve stratégique (35.740 doses) a été en outre constituée et 5.600 doses ont été réservées pour l'armée belge.

Par ailleurs, lundi, 796.922 personnes en Belgique avaient reçu une première dose du vaccin (6,9% de la population belge) et 396.270 personnes étaient pleinement vaccinées après avoir reçu les deux doses (3,4% de la population), selon les derniers chiffres de Sciensano publiés mardi.

Ce total se répartit entre 1.099.605 doses du vaccin Pfizer/BioNTech, 475.200 doses du vaccin AstraZeneca et 158.400 doses du vaccin Moderna. Un total de 1.691.865 doses ont été allouées aux entités fédérées, soit 969.940 à la Flandre, 528.935 à la Wallonie, 180.385 à Bruxelles et 12.605 à la Communauté germanophone. Une réserve stratégique (35.740 doses) a été en outre constituée et 5.600 doses ont été réservées pour l'armée belge. Par ailleurs, lundi, 796.922 personnes en Belgique avaient reçu une première dose du vaccin (6,9% de la population belge) et 396.270 personnes étaient pleinement vaccinées après avoir reçu les deux doses (3,4% de la population), selon les derniers chiffres de Sciensano publiés mardi.