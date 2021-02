Le juge d'instruction Frenay accompagné du Procureur général de liège a réalisé ce 5 février 2021 une perquisition à Namur dans les bureaux de monsieur Jean-Claude Marcourt président du parlement wallon ainsi qu'à son domicile à Liège.

"Ces perquisitions ont été exécutées dans le cadre du dossier Nethys relatif aux rémunérations attribuées à certains dirigeants. Elles se sont déroulées sans le moindre incident avec une parfaite collaboration de monsieur le président Marcourt et des services du Parlement wallon et son greffier. ", explique dans un court communiqué, Christian De Valkeneer, Procureur général de liège.

"Des magistrats et des enquêteurs ont accompli ce 5 février des devoirs d'enquête au sein du Parlement de Wallonie, à la recherche d'éléments susceptibles d'être en lien avec le dossier Nethys. Aucun document du Parlement ne fait l'objet d'investigations", a également affirme le parlement dans un bref communiqué diffusé vendredi après-midi.

