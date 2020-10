Pedro Facon est l'actuel directeur général "Soins de santé" au SPF Santé publique.

Selon nos confrères du Soir, Pedro Facon sera proposé comme commissaire coronavirus lors d'un comité de concertation qui se réunit ce mardi à 14 heures. Pedro Facon est l'actuel directeur général "Soins de santé" au SPF Santé publique. Il occupe ce poste depuis 2017.

Il a occupé des postes de recherche, d'enseignement, de conseil et de gestion à l'Institut de gestion publique (KULeuven), à l'Institut national d'assurance maladie et invalidité et au cabinet de Maggie De Block lorsqu'elle était ministre de la Santé.

Un rôle de coordination

Le rôle du commissaire corona figure dans l'accord de gouvernement Vivaldi. Il est nommé "afin d'assurer la coordination des politiques de santé entre le niveau fédéral et les entités fédérées." Il aura une mission d'un an, renouvelable pour six mois.

Toujours selon nos confrères du Soir, une adjointe a également été proposée. Il s'agit de Carole Schirvel, médecin hygiéniste au Chirec.

Selon nos confrères du Soir, Pedro Facon sera proposé comme commissaire coronavirus lors d'un comité de concertation qui se réunit ce mardi à 14 heures. Pedro Facon est l'actuel directeur général "Soins de santé" au SPF Santé publique. Il occupe ce poste depuis 2017. Il a occupé des postes de recherche, d'enseignement, de conseil et de gestion à l'Institut de gestion publique (KULeuven), à l'Institut national d'assurance maladie et invalidité et au cabinet de Maggie De Block lorsqu'elle était ministre de la Santé.Le rôle du commissaire corona figure dans l'accord de gouvernement Vivaldi. Il est nommé "afin d'assurer la coordination des politiques de santé entre le niveau fédéral et les entités fédérées." Il aura une mission d'un an, renouvelable pour six mois.Toujours selon nos confrères du Soir, une adjointe a également été proposée. Il s'agit de Carole Schirvel, médecin hygiéniste au Chirec.