Paul Magnette: "La N-VA ne fait aucune proposition de compromis"

L'écart entre le PS et la N-VA est "immense" et les nationalistes flamands ne font "aucune proposition de compromis", a martelé dimanche le président du PS, Paul Magnette, confirmant avoir rencontré la veille au soir Bart De Wever, sous l'égide des informateurs royaux Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR).

Paul Magnette