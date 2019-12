Si une majorité arc-en-ciel venait à voir le jour à l'échelon fédéral, le président de la N-VA Bart De Wever ne laissera pas exploser le gouvernement flamand. Ce ne sera toutefois clairement pas une situation simple, étant donné qu'une telle coalition aurait un programme très éloigné de ce qui figure dans l'accord conclu en Flandre, a déclaré M. De Wever dans l'émission De Zevende Dag.

Interrogé dans le quotidien De Zondag, l'ancien Premier ministre Herman Van Rompuy (CD&V) estime pour sa part que le président des nationalistes flamands mise clairement sur un gouvernement arc-en-ciel afin de pouvoir mener dans l'opposition une "guérilla" depuis le gouvernement flamand.

"Ce fut la stratégie d'Yves Leterme entre 2004 et 2007, comme s'en rappelle bien M. Van Rompuy, mais ce n'est "absolument pas mon agenda", a réagi M. De Wever. Ce dernier affirme ne pas comprendre comment des partis - autrement dit l'Open VLD et le CD&V - pourraient accepter de conclure un accord au fédéral allant à l'encontre de celui qu'ils ont paraphé en Flandre. La note du précédent informateur, Paul Magnette (PS), était "complétement opposée" au contenu de l'accord flamand, martèle Bart De Wever. Pour autant, il assure que son parti ne laissera pas tomber l'exécutif flamand si un arc-en-ciel émergeait au Fédéral. "Il y a eu une entente à ce sujet (avec l'Open Vld et le CD&V, NDLR)", affirme-t-il.

Avec les nouveaux informateurs, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V), une "nouvelle phase" a toutefois débuté, a souligné M. De Wever, qualifiant le travail mené par le duo de pertinent. "Je me sens pris au sérieux", a-t-il affirmé. M. De Wever a enfin précisé que la position des libéraux francophones ne lui paraissait pas claire, après des propos tenus la veille par le vice-Premier ministre David Clarinval (MR). Ce dernier plaide pour que le PS et la N-VA prennent leurs responsabilités, tout en assurant que si ce n'est pas le cas, "ce sera l'arc-en-ciel avec le CD&V ou de nouvelles élections".