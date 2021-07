La décision annoncée par le président français Emmanuel Macron risque de provoquer un surcoût pour les vacanciers belges.

L'annonce faite par le président français Emmanuel Macron d'élargir progressivement le passeport vaccinal en France suscite bien des réactions et des appels au boycott. Cette décision suscite toutefois des inquiétudes pour les Belges sur le point de partir en vacances en France.

A partir du 21 juillet, le passeport vaccinal sera obligatoire pour les événements et rassemblements de plus de 50 personnes. Songeons aux festivals qui ont lieu pour l'instant et qui sont très prisés, à Avignon et Aix notamment.

A partir de début août, une fois une loi promulguée, le passeport vaccinal sera obligatoire dans l'horeca ou les transports longue distance, en avion ou en TGV. Sinon, un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures sera requis.

Tests payants

Le problème? Si ces tests sont gratuits pour les Français, jusqu'à l'automne, ils sont payants pour les touristes étrangers. Dont coût? 48 euros pour le test PCR ou 25 euros pour le test antigénique. Certains font déjà leurs comptes et envisagent même d'annuler leurs vacances.

En France, par ailleurs, de nombreux acteurs de l'Horeca annonçent déjà qu'ils ne respecteront pas l'obligation de faire des contrôle, tandis que des partis d'oppositon appellent au boycott.

