Il n'y aura pas d'examens de fin d'année en juin dans les établissements de l'enseignement officiel. C'est ce qu'a décidé le pouvoir organisateur WBE, suite à la recommandation de la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), annonce Le Soir. A l'exception des épreuves externes et années diplômantes, les élèves de l'officiel ne seront soumis à aucun examen en juin prochain."De la première primaire à la septième secondaire, les 127 000 élèves que compte le réseau WBE seront logés à la même enseigne, souligne le quotidien. A deux exceptions près: les épreuves externes (CEB, CED, CE1D) qui sont sous la coupe de la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), auront évidemment lieu. Tout comme les examens de sixième secondaire."Les experts sont partagés au sujet de cette décision. "L'évaluation doit faire partie intégrante du processus d'apprentissage, c'est important pour savoir si l'élève a progressé ou, au contraire, accumulé du retard, disait récemment, au Vif, Natacha Duroisin, professeure à l'Ecole de Formation des Enseignants de l'UMons. Elle ajoutait: "L'évaluation doit permettre de progresser, mais pas de sanctionner. Il faut que les enseignants soient bienveillants même s'ils le sont déjà au quotidien. C'est dommage que les évaluations aient ce côté stressant, mais au plus on va évaluer, au plus le stress va diminuer. Certains enseignants nous disent d'ailleurs qu'ils ont multiplié ces derniers temps les évaluations, non pas pour sanctionner les élèves, mais plus pour les rassurer, voir où le bât blesse afin de leur venir en aide, notamment en proposant de la différenciation. Cela ne peut passer que par des évaluations régulières et sommatives. Le rôle des conseils de classe en fin d'année est aussi très important."