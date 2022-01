Caractère instable, le Serbe fait souvent parler de lui et sait se rendre impopulaire. La saga diplomatique et sanitaire qui le concerne en marge de l'Open d'Australie en est une nouvelle preuve. Effet rétro sur une carrière glorieuse mais mouvementée.

Le contexte Participera, participera pas ? A l'heure de rédiger ces lignes, le numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic ignorait toujours s'il pourrait ou non prendre part à l'Open d'Australie, qui débutera le 17 janvier prochain. Le pays refuse l'accès sur son territoire aux personnes non vaccinées. Or le champion refuse de passer sous l'aiguille. Son visa a été annulé une première fois, puis cette sanction levée. Le Serbe aurait par ailleurs menti sur les pays dans lesquels il a transité avant son arrivée en Australie, ce qui a à nouveau ravivé les tensions dans ce dossier diplomatico-sportif.

Des titres en veux-tu en voilà. Un des plus beaux palmarès de l'histoire du tennis. Novak Djokovic a tout du champion parfait. A quelques détails près. A 34 ans, " Djoko " semble toujours en recherche constante de reconnaissance de la part du public. Il se sent mal-aimé. " Nonante pour cent du temps, voire plus, je joue contre mon adversaire et aussi contre le stade. J'ai l'habitude, mais je suis humain, j'ai des émotions, et il m'arrive d'être agacé quand on me provoque ", avouait-il, en juillet dernier, à Wimbledon. D'où vient ce manque de popularité envers le Serbe que l'AFP qualifiait récemment d'"affable, respectueux, disponible, drôle, patriote et ouvert sur le monde, intelligent, cultivé, polyglotte" ?

Pour endiguer ce désamour du public, le N°1 mondial n'a cessé de multiplier les initiatives. Au risque d'être accusé de surjouer. A Roland-Garros, il s'exprime chaque année dans un français toujours meilleur et plaisante avec les spectateurs. Après sa première victoire, en 2016, il trace même un grand coeur sur la terre battue. Opération séduction. Quand le gazon de Wimbledon lui sourit, il n'hésite pas à le goûter. Djokovic est capable d'amuser la galerie, même dans les rencontres à haute tension. Blagueur de l'âme, il prend un malin plaisir à imiter les autres joueurs du circuit.

Passé la trentaine, "Nole" adopte des petites astuces bien personnelles pour maintenir son haut niveau de performance. Un régime sans gluten qui l'a rendu, dit-il, plus résistant, du yoga et d'autres méthodes plus ou moins étranges : une chambre à oxygène pour la récupération, un gourou pour le mental, des visites à une mystérieuse " pyramide " en Bosnie (en fait, une colline) pour l'" énergie ", selon l'AFP.

Seulement voilà. Il se saborde régulièrement par des initiatives malheureuses, ou des coups de sang en plein match. Hors du terrain, ses prises de position sont rarement neutres. Récemment, il s'est clairement affiché contre le vaccin anti-Covid. Son discours sur la science a toujours était marginal, flirtant avec le complotisme, la paranormalité, voire l'extrême droite. Au printemps 2020, il déclarait, lors d'un live Instagram, connaître "des gens qui, grâce aux pouvoirs de la prière, ont réussi à transformer la plus polluée des eaux en eau la plus pure. Parce que l'eau réagit à nos émotions. " En juin 2020, il organisait un tournoi dans les Balkans, en pleine pandémie, qui a viré au cluster de coronavirus. Le tollé fut général.

Alors, quand les ondes sont positives, le joueur laisse transparaître ses émotions. Sentir le public de l'US Open le pousser dans sa tentative de réussir le Grand Chelem sur une année lui avait tiré des larmes en plein match. Mais comme si la balance ne pouvait jamais se stabiliser, l'imbroglio sanito-diplomatico-politico-sportif actuel à Melbourne fait à nouveau plonger sa cote de popularité.

Novak n'a pourtant rien d'un enfant gâté. Issu d'une famille modeste, il a passé la majorité de son enfance entre Belgrade et la petite station de ski de Kopaonik où son père tenait le restaurant familial, non loin d'un court de tennis. Le jeune prodige, qui a éclos dans un club en Allemagne, a aussi traversé des périodes traumatisantes. La guerre du Kosovo, alors qu'il n'avait que 12 ans, l'a profondément marqué, lui qui a passé ses nuits dans des abris antiaériens pendant deux mois et demi pour échapper aux bombardements de l'Otan. Aujourd'hui, il s'investit pour le destin des enfants serbes. Ne jamais oublier d'où l'on vient, c'est aussi la marque des champions. Populaires ou non.

Il l'a dit "Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je ne voudrais pas être forcé par quelqu'un à être vacciné afin d'être apte à voyager. Mais si ça devient obligatoire, que se passera-t-il ?" Lors d'un Live Facebook, en avril 2020. "Ces dernières années, j'ai le sentiment que l'âge n'est qu'un nombre. Je ne me sens pas si vieux. Je suis un joueur de tennis plus complet que je ne l'ai jamais été." A Eurosport, le 11 juillet 2021. "Mon rêve est que chaque enfant, en Serbie et partout dans le monde, puisse développer son potentiel." Dans un communiqué de la Banque mondiale, le 26 août 2015.

Dates clés 1987 Naissance, à Belgrade. 2008 Remporte son premier Grand Chelem, en Australie. 2011 Devient 1er mondial à l'ATP, le 4 juillet. 2021 Remporte son 20e Grand Chelem, le 11 juillet, à Wimbledon.

