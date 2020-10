Nouvelles mesures: "Le message n'est pas clair entre les différents métiers de l'Horeca"

"On s'attendait à des mesures coercitives, on voit ce qui se passe dans les pays voisins", commente, réaliste, l'administrateur de la fédération Horeca Liège Yves Collette. "Mais on aurait préféré un signal clair", pour ne pas créer de discrimination entre les différents métiers de l'Horeca, relève-t-il.

Action de l'horeca liégeois en mai dernier © BELGA PHOTO JESSICA DEFGNEE