L'aile gauche de la majorité fédérale a une nouvelle fois mis la pression jeudi à la Chambre pour la prolongation des mesures de soutien au pouvoir d'achat et à la mise en place d'initiatives nouvelles.

Le Premier ministre Alexander De Croo était interrogé en séance plénière de la Chambre, juste avant de se rendre à une conférence de presse consacrée à l'installation d'un groupe d'experts "pouvoir d'achat et compétitivité" chargé de formuler des propositions concrètes. La prolongation des mesures actuelles est bien sur la table, a confirmé le chef du gouvernement.

"Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes enfin tous des politiciens responsables", a lancé Marie-Colline Leroy (Ecolo), paraphrasant le chanteur Arno, disparu samedi dernier. Mais "il reste des défis à relever: augmenter les salaires, réduire les inégalités, faire contribuer les plus riches, offrir à nos aînés une vie décente.

" Le coup de pression est aussi venu du PS. Malik Ben Achour, à la suite de son président de parti Paul Magnette sur La Première, a ainsi appelé à "taxer les patrimoines de plus d'un million d'euros". "Cela rapporterait 3 milliards d'euros pour relever les bas et moyens salaires de 100 euros par mois", a-t-il lancé. Les sorties sur les contributions des plus riches ont été applaudies sur les bancs du PTB (opposition). Raoul Hedebouw a toutefois dit craindre un "effet 1er mai", avec des annonces non suivies de décisions. "Allez chercher l'argent là où il est, ce n'est pas un slogan, c'est de la politique", a ajouté le député communiste. "Ce n'est pas un moment 1er mai", a rétorqué Melissa Depraetere (Vooruit). "Pouvez-vous démontrer ce que vous faites avec le PTB? ", a-t-elle réagi. Les libéraux, aussi dans la majorité, ne se sont pas exprimés.

Le Premier ministre Alexander De Croo était interrogé en séance plénière de la Chambre, juste avant de se rendre à une conférence de presse consacrée à l'installation d'un groupe d'experts "pouvoir d'achat et compétitivité" chargé de formuler des propositions concrètes. La prolongation des mesures actuelles est bien sur la table, a confirmé le chef du gouvernement. "Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes enfin tous des politiciens responsables", a lancé Marie-Colline Leroy (Ecolo), paraphrasant le chanteur Arno, disparu samedi dernier. Mais "il reste des défis à relever: augmenter les salaires, réduire les inégalités, faire contribuer les plus riches, offrir à nos aînés une vie décente." Le coup de pression est aussi venu du PS. Malik Ben Achour, à la suite de son président de parti Paul Magnette sur La Première, a ainsi appelé à "taxer les patrimoines de plus d'un million d'euros". "Cela rapporterait 3 milliards d'euros pour relever les bas et moyens salaires de 100 euros par mois", a-t-il lancé. Les sorties sur les contributions des plus riches ont été applaudies sur les bancs du PTB (opposition). Raoul Hedebouw a toutefois dit craindre un "effet 1er mai", avec des annonces non suivies de décisions. "Allez chercher l'argent là où il est, ce n'est pas un slogan, c'est de la politique", a ajouté le député communiste. "Ce n'est pas un moment 1er mai", a rétorqué Melissa Depraetere (Vooruit). "Pouvez-vous démontrer ce que vous faites avec le PTB? ", a-t-elle réagi. Les libéraux, aussi dans la majorité, ne se sont pas exprimés.