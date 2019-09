Il y a des signes qui ne trompent pas. Ceux, notamment, des multiples chantiers dans le centre-ville. Namur est en pleine transformation. Comme si la ville prenait enfin la mesure de son statut de capitale. Jusqu'ici, en effet, ce statut administratif ne lui a pas vraiment permis de tirer son épingle du jeu wallon. Est-ce en train de changer ?

C'est sans conteste un chantier qui fera date. Celui de la Confluence sur le Grognon, lieu qui a vu naître la ville il y a 2 500 ans et qui accueille aujourd'hui le parlement wallon. Avec une vaste esplanade piétonne ouverte sur les berges de la Meuse, ce site exceptionnel veut se positionner comme vitrine de la ville intelligente et innovante en Wallonie, en accueillant le NID - Namur Intelligente Durable. " Il a fallu beaucoup de temps pour que Namur puisse se développer autour de grands projets urbains comme celui-là, dépassant largement ses seules compétences politiques et institutionnelles. La ville a longtemps souffert de n'être qu'une cité de fonctionnaires, un peu éteinte. Or, il y a là un renouveau important avec des projets nombreux qui contribuent à la réanimer ", relève Jérémy Dodeigne, politologue à l'UNamur.

